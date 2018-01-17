«التضامن»: نبحث إدراج «الإستروكس» ضمن عقاقير الإدمان

أكد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تدرس تشكيل لجان فنية مع وزارتى الصحة والداخلية، لبحث كيفية إدراج «الأستروكس» ضمن العقاقير المسببة للإدمان.



وأضاف «عثمان» فى تصريحات لـ«الدستور»، أن نسبة إدمان عقار «الأستروكس» تصل إلى 4٫3%، بعد الترامادول والحشيش، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، تظهر أن تعاطى المخدرات باستخدام الحقن ضمن الأسباب الرئيسية للإصابة بالفيروس.



وتشهد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وجامعة عين شمس، مركز الطب النفسى، لتوفير العلاج لمرضى الإدمان المصابين بفيروس نقص المناعة «الإيدز»، بالإضافة إلى توفير الخدمات العلاجية للحالات الحرجة.