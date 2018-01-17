1.1 مليار جنيه لتشغيل آبار الزراعة بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

أعلن المهندس مجدي الشحات، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 1.1مليار جنيه، لتشغيل آبار الزراعة والري بمراكز المحافظة الخمسة بنظام الطاقة الشمسية.



وأكد "الشحات": "أن المستهدف تشغيل 533 بئرًا بنظام الطاقة الشمسية على 3 مراحل، كل مرحلة مدتها عام اعتبارًا من العام المالي المقبل2019".



وأشار: "إلى أن ذلك ضمن خطة تستهدف تشغيل جميع آبار الزراعة بالوادي الجديد، بهذا النظام لعدة أسباب، أهمها تقليل مشكلة الأعطال، وتكرارها لمحركات وطلمبات الأعماق التي تعمل بنظام الديزل والسولار، وارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار لمبالغ باهظة، بالإضافة إلى تمتع المنطقة بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم".



