القاهرة : الأربعاء 17 يناير 2018
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الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:32 ص

المحصلون يطالبون بتكثيف الأمن بالعشوائيات.. ورئيس كهرباء شبرا: حوادث الاعتداء غير متكررة

المحصلين
المحصلين
عمرو خان
dostor.org/2024340

شهدت عدد من الإدارات التابعة لشركات توزيع الكهرباء فى القاهرة الكبرى حالة من الغضب بعد أن تكررت حالات التعدى على زملائهم من العاملين بمنظومة التحصيل لرسوم استهلاك الكهرباء الشهرية من المشتركين بالقطاع المنزلى وتحديدًا بالعشوائيات، حيث تعرض يوم الخميس الماضى أحد المحصلين أثناء تأدية عمله فى منطقة منشية الصدر للاعتداء من قبل ثلاثة من المجرمين المسجلين خطر سرقات وقاموا بالاستيلاء على أموال الشركة من عهدته.

وأكد مصدر مطلع داخل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لـ«الدستور»، أن عدد من المحصلين بإدارات التحصيل التابعة للشركة طالبوا القيادات بكهرباء شمال القاهرة بتكثيف معدلات الأمن للمحصلين إثناء تأديتهم لعملهم فى الشوارع، حفاظًا على أرواحهم وعلى أموال الشركة.

وكانت نيابة شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد طنطاوى باشرت التحقيقات فى مجمع محاكم شبرا الخيمة بشأن واقعة الاعتداء على المحصل، بعد أن تمكن الأهالي فى منطقة منشية الصدر من إلقاء القبض على أثنين من المسجلين بعد فرار الثالث وبحوزته مبلغ مالى قدر 5000 آلاف جنيه تم سرقتها من عهدة المحصل، الذى أصيب بطعنة فى الفخذ أثناء مقاومته للاعتداء.

من جانبه أكد المحاسب مدحت عبدالحميد رئيس القطاع التجاري بشبرا الخيمة لـ«الدستور»، أن حاثة الاعتداء على المحصل التابعة لإدارة منشية الصدر، لا تدخل تحت بند حادث متكرر، ولا يمكن تصنيفها حادث اعتيادي، وأن مطالب العاملين بتكثيف معدلات الأمن للمحصلين فى الشوارع طالتها بعض المبالغة التى يقدرها قيادات الشركة بسبب غضبهم على ما تعرض له زميلهم المحصل.

وأوضح «عبدالحميد»، أن ليس من المنطقة أن يخصص قطاع الكهرباء طبنجة لكل محصل لتأمينه أثناء تأدية عمله، وأن مهنة المحصل ليست مستحدثه ويمارسها الآلاف منذ عشرات السنوات، وأن ظاهرة الاعتداء على المحصلين تُعد حوادث فردية تتعلق بالسلوك الإنساني لبعض الأفراد الخارجين عن القانون، موضحًا أن معدلات الأمن التى يطالب بها بعض المحصلين توافرها المواطنين فى المناطق التى يعمل بها المحصلين نفسهم.

ودلل على ذلك بتضامن أهالي منطقة منشية الصدر مع المحصل خلال واقعة الاعتداء عليه، وتفاعلهم السريع مع الموقف وتمكنهم من إلقاء القبض على اثنين من المسجلين خطر.

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