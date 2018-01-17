«التأديبية» تلغى 4 قرارات بمجازاة أستاذ بكلية الطب جامعة طنطا

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، بإلغاء 4 قرارات، أصدرها رئيس جامعة طنطا، بمجازاة أحد أساتذة الأنف والأذن والحنجرة، بكلية الطب؛ بعد ثبوت "بطلان التحقيقات" التي أُجريت بناءً على القرارات المطعون فيها.



وقالت المحكمة في أسباب حكمها بشأن الطعون على قرارات مجازاة الطاعن الدكتور "أحمد س"، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بثلاث عقوبات بـ"اللوم"، إنها "صدرت بناءً على تحقيق أُجري بمعرفة أستاذ متفرغ بكلية الحقوق، بالمخالفة للمادة رقم 105 من قانون تنظيم الجامعات، التي توجب تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة، لا تقل درجته عن درجة من يجرى التحقيق معه".



وبالنسبة للطعن رقم 126 لسنة 51 قضائية عليا على قرار رئيس جامعة طنطا بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، أكدت المحكمة "أن الأوراق خلت مما يفيد إعلان الطاعن بإحالته للتحقيق، وإنما تم استدعاؤه؛ لمقابلة رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق، مما يصم مذكرة المحقق دون تحقيق مع الطاعن بالبطلان"، فأصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الأربع عقوبات فيما جاء بها من مجازاة الطاعن بـ "اللوم".