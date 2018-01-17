القاهرة : الأربعاء 17 يناير 2018
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الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:31 ص

الكشف على 1768 حالة بقافلة علاجية بمركز أبوقرقاص في المنيا

الكشف على 1768 حالة
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2024337

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن توقيع الكشف الطبي وعلاج 1768 حالة بقرية بني حسن الشروق التابعة لمركز أبوقرقاص خلال إحدى القوافل الطبية العلاجية التي نظمتها المديرية يومي 15 و16 يناير الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجًا والتي تقع في الظهير الصحراوي.

قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن الكشف على 257 حالة جراحة و57 مسالك بولية و579 أطفال و119 جلدية و289 باطنة و91 نساء و131 قلب وأوعية دموية و76 أسنان و169 أنف وأذن.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة ضمت 9 عيادات متنقلة وعيادتين داخل الوحدة الصحية في كافة التخصصات الطبية المختلفة إلى جانب تحليل 55 عينة دم وعمل 81 حالة موجات الصوتية و27 رسم قلب وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 91 حالة وتحويل 53 حالة للمستشفى تستدعي حالتها الصحية «استكمال علاج، جراحة، وعمل قرارات علاج على نفقة الدولة للأمراض المزمنة والفيروسات الكبدية».

الكشف على 1768 حالة بقافلة علاجية بمركز أبوقرقاص في المنيا
الكشف على 1768 حالة بقافلة علاجية بمركز أبوقرقاص في المنيا
الكشف على 1768 حالة بقافلة علاجية بمركز أبوقرقاص في المنيا
الكشف على 1768 حالة بقافلة علاجية بمركز أبوقرقاص في المنيا
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