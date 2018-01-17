بطريرك الكنيسة السريانية يوجّه الدعوة للمشاركة في اللقاء العالمي للشباب

وجه البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية، الدعوة إلى الشباب السرياني الكاثوليكي في العالم، للمشاركة في اللقاء العالمي الأول للشباب السرياني الكاثوليكي، الذي سيُعقد في دير أمّ النور - فيطرون - لبنان، من السابع عشر وحتى الثاني والعشرين من يوليو من العام 2018، تحت عنوان "تعال وانظر".



وجاء في رسالة البطريرك يونان: "إلى آباء سينودس الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية، لقد قررنا إلى عقد اللقاء الاول للشباب الكنيسة السريانية الكاثوليكية، بهدف التعارف بين الشباب السريان الكاثوليك في مختلف أنحاء العالم، وتعريفهم بكنيستهم السريانية ولغتها وتراثها وحضارتها، كي يشعر الجميع أنهم أعضاء في كنيسة واحدة وإن بَعُدت المسافات بينهم، ويلمسوا دورهم الهامّ في حياة الكنيسة".



