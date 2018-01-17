ختام ورشة صيانة محطات المحولات بالتعاون بين «الكهرباء» ومؤسسات يابانية

نظم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ورشة عمل صيانة محطات المحولات (GIS)، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وبالتعاون مع مؤسسة فيما وراء البحار للتعاون الفنى والشراكة المستدامة، وشوبو إليكتريك للطاقة، وهيتاشى، بهدف تبادل الخبرات مع الجانب اليابانى بما يعود بالنفع على الكوادر المصرية.



وتأتى هذه الندوة التى عقدت فى الفترة من 14 - 16 يناير إلى استكمال التعاون المثمر بين كل من مصر واليابان خلال العقود الماضية فى مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المصرى من خلال لجنة التنسيق المصرية اليابانية للتعاون في قطاع الكهرباء.



وشارك في ورشة العمل ما يقرب من 100 مهندس من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتم خلال ورشة العمل استعراض خبرات الجانب اليابانى فى مجالات الصيانة، وتم تبادل العديد من المناقشات الثنائية لتقييم العمر الافتراضى للأصول الموجودة.



وأعرب الجانب اليابانى عن امتنانه من تبادل الخبرات والمناقشات بين الجانبين، وأشاد بخبرات المهندسين المصريين وجهودهم المبذولة لدعم وتعزيز شبكة النقل وتحسين صيانة محطات المحولات.



كما أوضح أن ورشة العمل سوف تسفر عن العديد من الإيجابيات، ليس فقط عدد من التوصيات والخطط من أجل تحقيق استدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية لمصر، بل أيضًا سوف يكون لها أثر كبير فى دعم التعاون بين مصر واليابان.