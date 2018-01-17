القاهرة : الأربعاء 17 يناير 2018
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الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:30 ص

«شعث»: اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد عودة «عباس»

نبيل شعث
نبيل شعث
أ. ش. أ
dostor.org/2024334

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية نبيل شعث، أنه بعد عودة الرئيس محمود عباس من الجولة الخارجية التي بدأها بالقاهرة ستجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتحويل قرارات المجلس المركزي إلى قرارات تنفيذية وبرنامج عمل للتطبيق.

وبخصوص الانفكاك من اتفاقية باريس، قال شعث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاربعاء، إن ذلك يتطلب برنامج عمل خاص لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي ستواجهنا جراء خروجنا من هذا الاتفاق، مشددا على ضرورة التعاون المشترك مع كل من الأردن ومصر لوجود حدود برية مشتركة معهما لتحقيق الاستقلال الاقتصادي عن إسرائيل.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد قرر أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

وكلف المجلس المركزي، في بيانه الختامي، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.وجدد قراره بوقف التنسيق الأمني بكل أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

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