سكرتير المجمع المقدس يشارك في «من أجلهم أقدس أنا ذاتي»

تنظم كنيسة الشهيدة دميانة والأنبا إبرام بالمعصرة، تحت رعاية الأنبا بسنتى، أسقف حلوان والمعصرة، تنظم مؤتمر من أجلهم أقدس أنا ذاتى، وذلك بدءًا من الخميس 25 يناير ويستمر حتى 22 فبراير، بالكنيسة ذاتها.



ويشارك بالحضور فى الدورة الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، وسكرتير المجمع المقدس، والقس بيشوى ناجى، راعي كنيسة الشهيدة دميانة المعصرة، والقس بيشوى نبيل، راعي كنيسة كفر صليب إيبارشية بنها، والقس بولس الأنبا بيشوى، والقس جرجس شفيق، راعي كنيسة العذراء، والأنبا بيشوى، وسط القاهرة.



وتتضمن الدورة محاضرات متنوعة تدور حول علاقة الإنسان بـ"الله"، وكيف يقدس نفسه بالأفعال الحسنة حتى يكون قدوة للآخرين، من خلال أعماله الصالحة وتطبيقه لوصايا الله.