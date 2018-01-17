القاهرة : الأربعاء 17 يناير 2018
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الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:27 ص

بدء محاكمة 20 متهمًا فى «أحداث أطفيح»

بدء محاكمة 20 متهمًا
dostor.org/2024328

بدأت محكمة جنح أطفيح بجنوب الجيزة، نظر ثالث جلسات محاكمة 20 متهما- بينهم 16 محبوسين و4 هاربين- فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث أطفيح".

كانت النيابة، قد أمرت بحبس 15 من المتهمين فى القضية؛ بعدما وجهت لهم اتهامات بـ"التجمهر، والاعتداء على منشأة دينية وتكسير محتوياتها" 15 يوما على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى متهم "حدث"، كما أمرت بحبس مالك العقار؛ لاتهامه بتحويله عقارًا لمنشأة دينية دون ترخيص، وأحالتهم للمحاكمة.

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