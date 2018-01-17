بالصور.. محافظ البحرالأحمر يتفقد الممشى السياحي الجديد بالغردقة

تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، الممشي الجديد بالجزيرة الوسطي بطريق النصر في الغردقة، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية به، للانتهاء منه وافتتاحه خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة يوم ٢٢ يناير الجاري.



وشدد «عبد الله» علي سرعة الانتهاء من أعمال التطويروالتجميل المتبقية بالممشي الجديد، مؤكدًا افتتاح المرحلة الأولى منه ضمن فعاليات العيد القومي للمحافظة.



وأكد محافظ البحر الأحمر أن ممشى النصر يعد تحفة فنية على أرض المحافظة الساحلية، مشيرًا إلى أن فعاليات برنامج «صباح الخير يا مصر» يجري نقلها على الهواء مباشرة من ممشى شيري والنصر.