تسجيلات أمريكية مسربة تكشف محاولات قطر لتطهير سجلها من الإرهاب

كشف موقع "ذا هيل" الأمريكي عن محاولات قطر المستميتة لتبييض سجلها الداعم للإرهاب، وإظهار ذاتها في دور الضحية منذ بداية الأزمة القطرية وإعلان دول الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، قطع العلاقات الدبلوماسية معها طيلة السبعة الأشهر الماضية.



وأشار التقرير الأمريكي إلى أنه منذ بداية الأزمة في الخامس من يوينو الماضي، كثفت الدوحة اتصالاتها مع عددٍ من الشخصيات والجهات الأمريكية المؤثرة، ساعيةً ما أمكنها إلى إظهار النظام القطري بوجه معتدل لمواجهة الاتهامات الموجهة إليها باستضافة إرهابيين متطرفين وعدد من قادة حماس بالإضافة إلى دعمها لقناة "الجزيرة" لتمويل الإرهاب.



وذكر "ذا هيل" أنّ آخر الدلائل المؤكدة لذلك هو ما المقال الذي كتبه المحامي الشهير والمؤلف "ألان ديرشويتز"، تحتح عنوان "لماذا يتم حصار قطر؟"، والذي وصف فيه قناة "الجزيرة" الممولة من قطر، كمثال على "حرية التعبير"، كما زعم فيه أن قطر أصبحت "إسرائيل لدول الخليج ".



وأكد التقرير الأمريكي أنَّ قطر سعت لتحسين صورتها من خلال دعوة ذلك الكاتب الشهير، مشيرًا إلى أن الدوحة نفذت استراتيجية متعددة الجوانب، من خلال استضافة المسؤولين الأمريكيين بشكل متكرر، لا سيمّا في ظل وجود القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر ما يجعل واشنطن حليفًا مهمًا لها.



وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ قطر تحاول ترتيب لقاءات بين قيادتها العليا ورؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2017، كما استخدم النظام القطري، شركة علاقات عامة من خلال جهودها في مجال الضغط الإعلامي، معتقدة أن تجسيد الأصوات المؤيدة لإسرائيل سيجعل الدوحة تبدو أكثر اعتدالًا.



وقالت "ذا هيل" في تقريرها: "المشكلة في محاولة قطر إعادة تصنيف نفسها كدولة معتدلة كونها ضحية للمملكة العربية السعودية، هي أن قطر لم تكن أبدًا نظيفة حقًا، من ناحية دعمها لحماس وتمويل الإرهاب."



وقال ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في مركز الأمن الأمريكي الجديد في مارس عام 2014: "إن قطر، حليفة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، وقامت منذ سنوات عديدة بتمويل حركة حماس، وهي مجموعة لا تزال تقوض الاستقرار الإقليمي، كما أن جمع التبرعات من أجل تنظيم القاعدة في سوريا، المعروف آنذاك باسم جبهة النصرة، كان يتم في قطر."



وتؤكد التسجيلات الدبلوماسية الأمريكية المسربة، أن الولايات المتحدة لديها مخاوف كبيرة إزاء استضافة قطر للمتطرفين، وفي تسجيل آخر في يناير 2009، أشار المسؤول الأمریکي إلی أن رجل الدین المصرى ونجم قناة الجزیرة يوسف القرضاوي، قد بث خطبة تھاجم الیھود والغرب والزعماء العرب في المنطقة.



ولفت التقرير الأمريكي، إلى أنه قبل زيارة رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني إلى واشنطن في يناير 2010، قال مسؤولون أمريكيون إنه من الضروري عرض المخاوف بشأن الدعم المالي لحماس من قبل المنظمات الخيرية القطرية وكذلك المخاوف بشأن الدعم المعنوي الذي تتلقاه حماس من يوسف القرضاوي".



وعلى النقيض من الادعاءات القطرية لديرشويتز بأن الولايات المتحدة أيدت وجود قادة حماس في الدوحة، فمن الواضح أن الولايات المتحدة عارضت استضافة الإرهابيين في الدوحة لأكثر من عقد من الزمان.



ويبدو من التسجيلات المتسربة نفسها أن الولايات المتحدة وازنت بين انتقاداتها لقطر علنًا، مع رغبتها في البقاء عليها بوصفها شريك استراتيجي، وحتى عام 2005، حافظت الولايات المتحدة على حوار نشط نشط مع القرضاوي، وفقًا لمذكرة كتبها السفير الأمريكي "تشيس أونترمير."



وأكدت "ذا هيل"، أنه في السنوات الأخيرة، سعت قطر لتصوير نفسها على أنها تغير طرقها، بعد أن تخلى الأمير حمد بن خليفة آل ثاني عن ابنه تميم، إلا أن الكاتب الأمريكي "ديفيد فاينبرج" الذي يكتب في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، قال في يناير 2017، أنه ليس هناك دليل مقنع على أن قطر توقفت عن السماح لبعض الممولين الإرهابيين بالخروج من الخطاف.