رجب هلال حميدة ينضم للمجلس المصري للقبائل المصرية والعربية ويدعو لدعم السيسي

أعلن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ورئيس المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، انضمام رجب هلال حميدة، أمين السياسات بحزب مصر العروبة، الذي يترأسه الفريق سامي عنان، للمجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، كما تم تكليفه بتولى منصب أمين السياسات للمجلس.



ومن جانبه، وجه حميدة، النائب السابق والأمين العام للشئون السياسية بالمجلس، عدة رسائل لأبناء المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، عن خطورة المرحلة الحالية التى تمر بها مصر، داعيًا الشعب المصرى والقبائل العربية للتوحد والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة الإرهاب، حتى يتم استئصاله من جذوره.