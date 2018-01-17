القاهرة : الأربعاء 17 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
11:47 ص

«الهيئة الوطنية» تعد قائمة بالقضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19
07:44 ص

إرهابي ليبى يعترف بالمشاركة فى 50 عملية اغتيال ضد الجيش
03:40 ص

صحيفة إماراتية: الدوحة تقف وراء الهجوم على قاعدة معيتيقة الليبية
12:58 ص

ريهام سعيد تشن هجومًا على محمد رمضان
12:22 ص

وفد عسكرى يمنى رفيع المستوى يصل القاهرة
02:59 م

«السيسى» يبحث مع أمين «التعاون الإسلامى» سبل تكثيف التعاون الإفريقي العربى
02:17 م

معاون مباحث عين شمس يرفض مليون جنيه رشوة من متهم لتهريبه
11:05 ص

«ابتزاز جنسى» يكشف الطالب «الخسيس» بأسيوط بعد تلقيه «علقة ساخنة»

07:54 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 18
05:38 ص

بالصور.. وائل جسار يتألق في حفل غنائي لأبناء الجنسيات العربية بالقاهرة
04:58 ص

دراسة: ممارسة الجنس تُحسّن من الأداء الوظيفي

الكرازة
الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:24 ص

القس رفعت فكري: المسيحية بريئة من تأليه السيدة العذراء

القس رفعت فكري: المسيحية
جرجس صفوت
dostor.org/2024322

قال القس رفعت فكري، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، إن الكنيسة بشكل عام في مصر لا تؤمن بتأليه السيدة العذراء مريم، مشيرًا في ذلك إلى أن تلك الأفكار لا تمت بصلة للمسيحية وإنما تخص بدعة ظهرت في القرن الخامس الميلادي تُسمى بدعة «المريميين».

وأشار فكري، في حواره مع الشاعر رمزي بشارة، ببرنامج المفكراتي المُذاع عبر قناة سات 7، إلى أن المريميين كانوا وثنيين بالأساس، وأرادوا تقريب وجهات النظر بين الوثنية والمسيحية، فقاموا بتنصيب 3 آلهة «الله والمسيح والسيدة العذراء مريم»، وهو ما تتبرأ منه المسيحية تمامًا.

موضوعات متعلقة

"اللحن الروحاني" و"يوسف الصديق" يخاطبان العذراء فى " لوقا الطبيب".. فيديو وصور

اقرأ أيضًا
منذ يومين

بابا الفاتيكان يصل تشيلى في مستهل جولة تشمل بيرو

منذ أقل من شهر

البابا يترأس قداس الميلاد فى العاصمة الجديدة ويستقبل المهنئين بالعباسية الأحد

منذ أقل من شهر

الطرق الصوفية تستعد لمولد «الحسين» بمحاربة الشيعة والإرهاب

منذ 9 شهر

ننشر برنامج اليوم الثاني في زيارة «بابا الفاتيكان» لمصر

منذ 9 شهر

فيديو.. استعدادات استاد الدفاع الجوي لاستقبال بابا الفاتيكان

منذ 9 شهر

اليوم.. الكاتدرائية المرقسية تستقبل بابا الفاتيكان «صور»

الآن

مفكر إسلامي يُطالب المسيحيين بتصحيح المفاهيم المغلوطة

لأول مرة في مصر.. صعود النخيل بـ«سلالم متحركة».. و«الهيئة العربية» تتولى التصنيع

«القوى العاملة»: 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القبض على مديرة بمستشفى السويس العام بتهمة النصب

الأكثر قراءة

هل تريد حياة جنسية أفضل؟ أقلع عن هذه العادة السيئة

اليوم.. «والى» تشهد توقيع بروتوكول بين صندوق الإدمان وجامعة عين شمس

السودان وإثيوبيا ينشران قوات مشتركة لتأمين الحدود وسد النهضة

كيف اكتشف البشر أن اجتماع الرجل بالمرأة يؤى إلى الإنجاب؟

ألبومات الصور

10 صور نادرة للفنانة فاتن حمامة

الليلة الكبيرة.. مدد يا حسين

مدد يا حسين

بعد مرور 100 عام علي ميلاده.. منزل «عبدالناصر» ببني مر قارب على الانهيار

نجم الساعة

ضبط 750 هاربًا من أحكام قضائية بأسوان

الأكثر قراءة

هل تريد حياة جنسية أفضل؟ أقلع عن هذه العادة السيئة

اليوم.. «والى» تشهد توقيع بروتوكول بين صندوق الإدمان وجامعة عين شمس

السودان وإثيوبيا ينشران قوات مشتركة لتأمين الحدود وسد النهضة

كيف اكتشف البشر أن اجتماع الرجل بالمرأة يؤى إلى الإنجاب؟

كشكول

طلاب الأزهر يطالبون بكوبري للمشاة أمام فرع مدينة نصر بسبب الحوادث

بالفيديو.. جدل حول مدرس يشرح الدرس على أغنية "3 دقات"

شكاوي من "جبر" الإعدادية بالجيزة.. والمديرية: اشتكوا رسمي

تفعيل دور لجنة مكافحة الفساد بجامعة بنها

"القاضي" يشدد علي أهمية الالتزام بالقواعد الأخلاقية داخل جامعة بنها

ads
منوعات

أكلات من المطبخ السورى

مجموعة أطفال يُثيرون الشغب فى مطاعم ماكدونالدز

بالصور.. تطبيق جديد لطباعة الصور من خلال الهواتف الذكية

المثقف

كيف تزوج «يحيى حقي» عن طريق الخطأ؟

ولاد الكار

ورشة تدريبية بـ«الصحفيين» حول أساسيات النقد السينمائى

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء: اصطحب الأسرة فى رحلة

الصحة

الشعر الفضي عند الرجال علامة لأمراض القلب

الدستور على فيسبوك
ads