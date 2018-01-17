القس رفعت فكري: المسيحية بريئة من تأليه السيدة العذراء

قال القس رفعت فكري، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، إن الكنيسة بشكل عام في مصر لا تؤمن بتأليه السيدة العذراء مريم، مشيرًا في ذلك إلى أن تلك الأفكار لا تمت بصلة للمسيحية وإنما تخص بدعة ظهرت في القرن الخامس الميلادي تُسمى بدعة «المريميين».



وأشار فكري، في حواره مع الشاعر رمزي بشارة، ببرنامج المفكراتي المُذاع عبر قناة سات 7، إلى أن المريميين كانوا وثنيين بالأساس، وأرادوا تقريب وجهات النظر بين الوثنية والمسيحية، فقاموا بتنصيب 3 آلهة «الله والمسيح والسيدة العذراء مريم»، وهو ما تتبرأ منه المسيحية تمامًا.