«مكرم» للمصريين بالخارج: «شارك برأيك وشوف البلد وصلت لفين»

ناشدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، المصريين المغتربين أن يدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية مسئولية وطنية.



وقالت »مكرم» فى تصريح للدستور موجهة كلامها إلى المصريين بالخارج: «اطمنوا على بلدكم وأنا موجودة للرد على أى استفسارات متعلقة بالانتخابات.. مشاركتكم فى الانتخابات مسئولية وطنية وحقك تجاه وطنك وبلدك».



ولفتت "«مكرم» إلى أهمية مشاركة المصريين بالخارج وحرصهم على الإدلاء بصوتهم خلال الانتخابات قائلة: «شارك برأيك بكل حرية وشوف البلد وصلت لفين».



وأضافت "مكرم" أن المصرى بالخارج هو جزء مهم يشارك فى تنمية هذه الدولة، مطالبة المصريين بالخارج بتكبد كل المشقة للوصول للجنة سواء فى السفارة أو القنصلية وذلك لأن صوتهم مهم جدًا لمصر.