«القاضي»: وزير الصحة مطالب بتفسير سبب زيادة أسعار الدواء

قال الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة، سيتقدمون ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، في الجلسة العامة المقبلة، حول موافقة الوزارة على تحريك سعر 30 صنف دوائي.



وأشار "القاضي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنهم يطالبون الوزير بتوضيح مدى الانفلات الحادث في سوق الدواء، لافتًا إلى أن اللجنة تجهل تداعيات هذا القرار، والوزير لم يعطي إشارة عن هذه الزيادة المفاجئة وغير المدروسة، التي تعكس مدى فشل المجموعة الدوائية في إدارة سياستها بشكل صحيح.



وأوضح أنه لا يوجد مبرر واحد على الإطلاق لإجراء هذه الزيادة إلا التلكؤ، فضلًا عن أن هناك وسائل عديدة يمكن بها توفير الدواء في الأسواق غير اللجوء إلى الحل الأسهل بالنسبة للوزارة وهو الغلاء الذي وصفه بالطائش.



ولفت إلى أن هذا القرار جاء بعد حدوث لعبة متكررة، وهى أن شركات الأدوية تعمل على اختفاء الأدوية من السوق، استنادًا على أن المرضى ستضغط على الدولة، حتى تعطي الوزارة موافقة للشركات بتحريك الأسعار لكن دون دوافع.

