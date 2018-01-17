القاهرة : الأربعاء 17 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
11:47 ص

«الهيئة الوطنية» تعد قائمة بالقضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19
07:44 ص

إرهابي ليبى يعترف بالمشاركة فى 50 عملية اغتيال ضد الجيش
03:40 ص

صحيفة إماراتية: الدوحة تقف وراء الهجوم على قاعدة معيتيقة الليبية
12:58 ص

ريهام سعيد تشن هجومًا على محمد رمضان
12:22 ص

وفد عسكرى يمنى رفيع المستوى يصل القاهرة
02:59 م

«السيسى» يبحث مع أمين «التعاون الإسلامى» سبل تكثيف التعاون الإفريقي العربى
02:17 م

معاون مباحث عين شمس يرفض مليون جنيه رشوة من متهم لتهريبه
11:05 ص

«ابتزاز جنسى» يكشف الطالب «الخسيس» بأسيوط بعد تلقيه «علقة ساخنة»

07:54 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 18
05:38 ص

بالصور.. وائل جسار يتألق في حفل غنائي لأبناء الجنسيات العربية بالقاهرة
04:58 ص

دراسة: ممارسة الجنس تُحسّن من الأداء الوظيفي

النائب
الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:24 ص

«القاضي»: وزير الصحة مطالب بتفسير سبب زيادة أسعار الدواء

الدكتور عصام القاضي،
الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الشؤون
عائشة حسن
dostor.org/2024320

قال الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة، سيتقدمون ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، في الجلسة العامة المقبلة، حول موافقة الوزارة على تحريك سعر 30 صنف دوائي.

وأشار "القاضي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنهم يطالبون الوزير بتوضيح مدى الانفلات الحادث في سوق الدواء، لافتًا إلى أن اللجنة تجهل تداعيات هذا القرار، والوزير لم يعطي إشارة عن هذه الزيادة المفاجئة وغير المدروسة، التي تعكس مدى فشل المجموعة الدوائية في إدارة سياستها بشكل صحيح.

وأوضح أنه لا يوجد مبرر واحد على الإطلاق لإجراء هذه الزيادة إلا التلكؤ، فضلًا عن أن هناك وسائل عديدة يمكن بها توفير الدواء في الأسواق غير اللجوء إلى الحل الأسهل بالنسبة للوزارة وهو الغلاء الذي وصفه بالطائش.

ولفت إلى أن هذا القرار جاء بعد حدوث لعبة متكررة، وهى أن شركات الأدوية تعمل على اختفاء الأدوية من السوق، استنادًا على أن المرضى ستضغط على الدولة، حتى تعطي الوزارة موافقة للشركات بتحريك الأسعار لكن دون دوافع.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

13 محورًا برلمانيًا للرد على «مذكرة الكونجرس» بشأن الأقباط

منذ أقل من شهر

برلمانى لـ«السيسى»: ترشحك لولاية ثانية «ليس اختيارًا»

منذ 9 شهر

ننشر تقرير البرلمان حول قانون الاستثمار

منذ 9 شهر

طلب إحاطة لإعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في أبو زعبل

منذ 9 شهر

«تشريعية البرلمان» ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ 9 شهر

مفاجأة.. البرلمان يرجئ مناقشة تعديلات «السلطة القضائية»

الآن

مفكر إسلامي يُطالب المسيحيين بتصحيح المفاهيم المغلوطة

لأول مرة في مصر.. صعود النخيل بـ«سلالم متحركة».. و«الهيئة العربية» تتولى التصنيع

«القوى العاملة»: 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القبض على مديرة بمستشفى السويس العام بتهمة النصب

الأكثر قراءة

هل تريد حياة جنسية أفضل؟ أقلع عن هذه العادة السيئة

اليوم.. «والى» تشهد توقيع بروتوكول بين صندوق الإدمان وجامعة عين شمس

السودان وإثيوبيا ينشران قوات مشتركة لتأمين الحدود وسد النهضة

كيف اكتشف البشر أن اجتماع الرجل بالمرأة يؤى إلى الإنجاب؟

ألبومات الصور

10 صور نادرة للفنانة فاتن حمامة

الليلة الكبيرة.. مدد يا حسين

مدد يا حسين

بعد مرور 100 عام علي ميلاده.. منزل «عبدالناصر» ببني مر قارب على الانهيار

نجم الساعة

ضبط 750 هاربًا من أحكام قضائية بأسوان

ads
الأكثر قراءة

هل تريد حياة جنسية أفضل؟ أقلع عن هذه العادة السيئة

اليوم.. «والى» تشهد توقيع بروتوكول بين صندوق الإدمان وجامعة عين شمس

السودان وإثيوبيا ينشران قوات مشتركة لتأمين الحدود وسد النهضة

كيف اكتشف البشر أن اجتماع الرجل بالمرأة يؤى إلى الإنجاب؟

كشكول

طلاب الأزهر يطالبون بكوبري للمشاة أمام فرع مدينة نصر بسبب الحوادث

بالفيديو.. جدل حول مدرس يشرح الدرس على أغنية "3 دقات"

شكاوي من "جبر" الإعدادية بالجيزة.. والمديرية: اشتكوا رسمي

تفعيل دور لجنة مكافحة الفساد بجامعة بنها

"القاضي" يشدد علي أهمية الالتزام بالقواعد الأخلاقية داخل جامعة بنها

ads
منوعات

أكلات من المطبخ السورى

مجموعة أطفال يُثيرون الشغب فى مطاعم ماكدونالدز

بالصور.. تطبيق جديد لطباعة الصور من خلال الهواتف الذكية

المثقف

كيف تزوج «يحيى حقي» عن طريق الخطأ؟

ولاد الكار

ورشة تدريبية بـ«الصحفيين» حول أساسيات النقد السينمائى

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء: اصطحب الأسرة فى رحلة

الصحة

الشعر الفضي عند الرجال علامة لأمراض القلب

الدستور على فيسبوك
ads