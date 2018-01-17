تغطية المرحلة الثانية من «كفرالزيات » 268.7 مرة

قالت شركة كفرالزيات للمبيدات، إن المرحلة الثانية من تغطية الاكتتاب في الأسهم المتبيقة من زيادة رأس المال، أسفرت عن وصول نسبة التخصيص إلى 37. 0% من إجمالى عدد الأسهم المطلوبة، من خلال تغطية 146943 سهمًا بقيمة 1469350 جنيهًا بواقع 10 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 25 قرشًا للسهم.



وأضافت الشركة أن عدد الحركات التى تمت بلغت 408، حيث تم الاكتتاب فى 13913949 سهمًا بعدد تغطيات بلغ 268.7 مرة.