القاهرة : الأربعاء 17 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
11:47 ص

«الهيئة الوطنية» تعد قائمة بالقضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19
07:44 ص

إرهابي ليبى يعترف بالمشاركة فى 50 عملية اغتيال ضد الجيش
03:40 ص

صحيفة إماراتية: الدوحة تقف وراء الهجوم على قاعدة معيتيقة الليبية
12:58 ص

ريهام سعيد تشن هجومًا على محمد رمضان
12:22 ص

وفد عسكرى يمنى رفيع المستوى يصل القاهرة
02:59 م

«السيسى» يبحث مع أمين «التعاون الإسلامى» سبل تكثيف التعاون الإفريقي العربى
02:17 م

معاون مباحث عين شمس يرفض مليون جنيه رشوة من متهم لتهريبه
11:05 ص

«ابتزاز جنسى» يكشف الطالب «الخسيس» بأسيوط بعد تلقيه «علقة ساخنة»

07:54 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 18
05:38 ص

بالصور.. وائل جسار يتألق في حفل غنائي لأبناء الجنسيات العربية بالقاهرة
04:58 ص

دراسة: ممارسة الجنس تُحسّن من الأداء الوظيفي

مصر
الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:22 ص

شيخ الأزهر: الاحتلال الإسرائيلى مصيره إلى زوال

أحمد الطيب شيخ الأزهر
أحمد الطيب شيخ الأزهر
أ ش أ
dostor.org/2024316

قال الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن انعقاد مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس جاء استمرارًا لدور مصر والأزهر فى الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف، مؤكدًا أن كل احتلال إلى زوال إن عاجلا أم آجلا وعاقبة الغاصب معروفة ونهاية الظالم وإن طال انتظارها معلومة ومؤكدة.

وأضاف الطيب، خلال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء ـ" نرحب بجميع الحضور في مصر وفي رحاب الأزهر الشريف للمشاركة في المؤتمر الدولي لنصرة القدس والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله محمد (ص)".

وتابع "أن هذا المؤتمر ينعقد تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى مع مصر وشعبها قضية فلسطين الحبيبة وخاصة ما آلت إليه مؤخرًا من تعقيدات السياسات الجائرة والقرارات غير المسئولة، مضيفًا أنّه يدعو لكل القادة العرب والمسلمين وشرفاء العالم بالسداد والقوة والعزم والصلابة التي لا تلين إلا بالحق والعدل وإنصاف المستضعفين.

كما وجّه التحيه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ودعاه إلى مواصله الثبات والصمود، مشيرًا إلى أنه منذ العام 1948 من القرن الماضي والأزهر الشريف يعقد المؤتمرات عن فلسطين والمسجد الأقصى والمقدسات المسيحية في القدس، وتتابعت هذه المؤتمرات حتى بلغت 11 مؤتمرا وحضرها كبار العلماء من أفريقيا وآسيا وأوروبا حيث قدمت فيها أبحاث غاية في الدقة والعمق وكانت هذه المؤتمرات في كل مرة تعبر عن رفض العدوان الصهيوني على مقدسات المسلمين والمسيحيين واحتلال المسجد الأقصى وحرقه وانتهاك حرماته بالحفريات والأنفاق والمذابح في ساحته واغتصاب الآثار المسيحية وتدميرها من كنائس وأديرة ومآوي ومقابر في القدس وطبريا ويافا.

وأضاف" إن الأزهر يدعو اليوم في المؤتمر الثاني عشر بعد 30 سنة من آخر مؤتمر انعقد بشأن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية..مؤتمر اليوم رغم الثراء الهائل بهذه العقول النيرة من الشرق والغرب قد لا يتوقع منه أن يضيف جديدا لما كتب من قبل في هذه القضية وفيما يتعلق بأبعادها السياسية ولكن حسب هذا المؤتمر يدق من جديد ناقوس الخطر ويشع لما عساه خبى وخمد من شعلة العزم وما استقر عليه أمر العرب المسلمين والمسيحيين وعقلاء الدنيا وشرفائها من ضرورة التصدي للعبث الصهيوني الهجمي في القرن الحادي والعشرين الذي تدعمه سياسات دولية ترتعد فرئسها ان فكرت في الخروج قيد أنملة عما يرسمه هذا الكيان الصهيوني".

وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن الزوال هو مصير المعتدين، وأن كل قوة متسلطة محكوم عليها بالانحطاط، مستشهدًا بحملات الفرنجة التي يسميها الغرب الصليبية والتي طاب لها المقام فى فلسطين 100 عام والدول التي طالما تباهت بأن الشمس لا تغرب عن مستعمراتها، والاستعمار الأوروبي وهو من يحمل عصاه وهو يرحل عن المغرب والجزائر وتونس ومصر والشام والعراق والهند واندونسيا وجنوب أفريقيا والصومال ونظام التمييز العنصري وما آل إليه على يد شعب موحد حر..اسألوا كل هؤلاء لتعلموا من جديد.

وأكد شيخ الأزهر ـخلال كلمته في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، ضرورة امتلاك القوة التى ترعب العدوان وتكسر أنفه وتجعله يفكر ألف مرة قبل أن يمارس طغيانه واستهتاره واستبداده.

وأضاف: «أننا دعاة سلام بامتياز، ونبينا الكريم نهانا عن أن نتمنى لقاء العدو وأمرنا أن نسال الله العافية، غير أن السلام الذى ندعو إليه هو السلام المشروط بالعدل والاحترام وانتزاع الحقوق التى لا تقبل البيع ولا المساومة ولا الشراء.. سلام لا يعرف الذل ولا الخنوع ولا المساس بذرة واحدة من تراب الأوطان والمقدسات، وسلام تصنعه قوة العلم والتعليم والاقتصاد والتسليح الذي يمنحنا الرد الصاع صاعين».

وأعرب الطيب عن أمله في أن يتمخض هذا المؤتمر عن نتائج عملية غير تقليدية تستثمر فيها الطاقات وتنظم الجهود مهما صغرت، وأول ذلك وأهمه هو إعادة الوعي بالقضية الفلسطينية عامة وبالقدس خاصة، " فالحقيقة المرة هي أن المقررات الدراسية في مناهجنا التعليمية والتربوية في كل مراحل التعليم عاجزة عن تكوين أي قدر من الوعي الصحيح بهذه القضية في أذهان ملايين الملايين من تلاميذ العرب والمسلمين وشبابهم، فلا يوجد مقرر واحد يخصص للتعريف بخطر القضية وإلقاء الضوء على تاريخها وحاضرها وتأثيرها في مستقبل شبابنا الذي سيتسلم راية الدفاع عن فلسطين".

وأضاف «أنّ ما نفتقده في مناهج التعليم.. نفتقده أيضًا فى وسائل الإعلام المختلفة فى عالمنا العربي والإسلامي، فالحديث عن فلسطين وعن القدس رغم عشرات الفضائيات لا يكاد يتجاوز خبرا من الأخبار العارضة أو تقريرا رتيبا من تقارير المراسلين»، مؤكدًا أن القرار الجائر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذى أنكرته شعوب الأرض المحبة للسلام يجب أن يقابل بتفكير عربي وإسلامي جديد وجاد يتمحور حول تأكيد عروبة القدس وحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وتبعيتها لأصحابها، وأن يرقى ذلك ليصبح ثقافة محلية وعالمية.

وتابع "علينا ألا نتردد أو نخجل من التعامل مع قضية القدس من منظور دينى إسلامى أو مسيحى، ومن أعجب العجب أن يهمش البعد الدينى في مقارباتنا للقضية الفلسطينية".

وأضاف «لدى مقترحا أشرف بطرحه بين أيديكم وهو أن يخصص عام 2018 ليكون عامًا للقدس الشريف، تعريفا به ودعما ماديا ومعنويا للمقدسيين ونشاطا ثقافيا وإعلاميا متواصلا تتعهده المنظمات الرسمية كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعات العربية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها».

موضوعات متعلقة

الأزهر يطالب بحشد الإمكانيات لإنجاح مؤتمر «نصرة القدس»

الرئيس الفلسطينى يُشارك فى مؤتمر الأزهر لنصرة القدس

«المحرصاوى»: 86 دولة تشارك فى مؤتمر الأزهر لنصرة القدس

«عباس» يصل القاهرة لحضور مؤتمر الأزهر لنصرة القدس

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19

منذ حوالي 12 ساعة

وفد عسكرى يمنى رفيع المستوى يصل القاهرة

منذ حوالي 21 ساعة

«السيسى» يبحث مع أمين «التعاون الإسلامى» سبل تكثيف التعاون الإفريقي العربى

منذ يوم

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 18

منذ يومين

«جمال الآخر».. هيكل يكشف أسرار عبدالناصر الشخصية

منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19

الآن

مفكر إسلامي يُطالب المسيحيين بتصحيح المفاهيم المغلوطة

لأول مرة في مصر.. صعود النخيل بـ«سلالم متحركة».. و«الهيئة العربية» تتولى التصنيع

«القوى العاملة»: 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القبض على مديرة بمستشفى السويس العام بتهمة النصب

الأكثر قراءة

هل تريد حياة جنسية أفضل؟ أقلع عن هذه العادة السيئة

اليوم.. «والى» تشهد توقيع بروتوكول بين صندوق الإدمان وجامعة عين شمس

السودان وإثيوبيا ينشران قوات مشتركة لتأمين الحدود وسد النهضة

كيف اكتشف البشر أن اجتماع الرجل بالمرأة يؤى إلى الإنجاب؟

ألبومات الصور

10 صور نادرة للفنانة فاتن حمامة

الليلة الكبيرة.. مدد يا حسين

مدد يا حسين

بعد مرور 100 عام علي ميلاده.. منزل «عبدالناصر» ببني مر قارب على الانهيار

نجم الساعة

ضبط 750 هاربًا من أحكام قضائية بأسوان

ads
الأكثر قراءة

هل تريد حياة جنسية أفضل؟ أقلع عن هذه العادة السيئة

اليوم.. «والى» تشهد توقيع بروتوكول بين صندوق الإدمان وجامعة عين شمس

السودان وإثيوبيا ينشران قوات مشتركة لتأمين الحدود وسد النهضة

كيف اكتشف البشر أن اجتماع الرجل بالمرأة يؤى إلى الإنجاب؟

كشكول

طلاب الأزهر يطالبون بكوبري للمشاة أمام فرع مدينة نصر بسبب الحوادث

بالفيديو.. جدل حول مدرس يشرح الدرس على أغنية "3 دقات"

شكاوي من "جبر" الإعدادية بالجيزة.. والمديرية: اشتكوا رسمي

تفعيل دور لجنة مكافحة الفساد بجامعة بنها

"القاضي" يشدد علي أهمية الالتزام بالقواعد الأخلاقية داخل جامعة بنها

ads
منوعات

أكلات من المطبخ السورى

مجموعة أطفال يُثيرون الشغب فى مطاعم ماكدونالدز

بالصور.. تطبيق جديد لطباعة الصور من خلال الهواتف الذكية

المثقف

كيف تزوج «يحيى حقي» عن طريق الخطأ؟

ولاد الكار

ورشة تدريبية بـ«الصحفيين» حول أساسيات النقد السينمائى

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: كيف قام المسيح؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: خطأ أسامة كمال فى الاعتذار وليس فى الحوار

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء: اصطحب الأسرة فى رحلة

الصحة

الشعر الفضي عند الرجال علامة لأمراض القلب

الدستور على فيسبوك
ads