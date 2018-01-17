بابا الفاتيكان يلتقي الكهنة والرهبان والمكرسات في تشيلي

استقبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أثناء زيارته إلى تشيلي، الكهنة والرهبان والراهبات، المكرسين والمكرسات والإكليريكيين، وذلك في كاتدرائية العاصمة سانتياغو.



وأعرب بابا الفاتيكان في بدايه كلمته: "أنه يتمنى أن يكون لقاءه معهم فرصة لتجديد النعم، التي قالها الجميع يوم السيامة أو التكرس، ولتحقيق هذا الهدف قال البابا فرنسيس لابد من قراءة الإنجيل، ودعا البابا فرنسيس، الجميع إلى الصلاة من أجله".





