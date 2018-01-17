اليوم.. «والى» تشهد توقيع بروتوكول بين صندوق الإدمان وجامعة عين شمس

تشهد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وجامعة عين شمس - مركز الطب النفسي.





ويهدف البروتوكول لتوفير العلاج لمرضى الإدمان المصابين بفيروس نقص المناعة " الإيدز"، بالإضافة إلى توفير الخدمات العلاجية للحالات الحرجة من مرضى الإدمان، بحضور رئيس جامعة عين شمس وممثلي عن الأمم المتحدة والفنانة يسرا.