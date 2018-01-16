ماذا قال طبيب البيت الأبيض عن صحة ترامب العقلية؟

قال طبيب البيت الأبيض، روني جاسكون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه إجراء اختبار معرفي، بسبب مزاعم الديموقراطيين حول صحته العقلية، مشيرًا إلى أنه لم يخطط لذلك، لكن مع ضغط الرئيس، أجريت اختبار مونتريال للتقييم المعرفي، وسجل ترامب 30 من أصل 30.



وقال جاكسون، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء الثلاثاء،: «أستطيع أن أقول على نحو موثوق، والعاملون في مجتمع الصحة العقلية سوف يدعمونني في ذلك، إنه إذا كان لديه نوع من المشاكل المعرفية الذهنية، فإن هذا الاختبار حساس بما فيه الكفاية للكشف عن ذلك».