إحباط تهريب نقود مالية بحوزة كويتيين بمطار برج العرب

أحبطت السلطات الجمركية بمطار برج العرب الدولي، برئاسة محمود فرغلي، مدير عام الموانئ الجوية، بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



جاء ذلك أثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب المغادرين على طائرة خطوط العربية المتجهة إلى الكويت اشتبه سعيد محمود مأمور تفتيش الركاب فى راكبين كويتيين مسافرين إلى الكويت.



وبالعرض على أحمد الأزهري، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية مكونة من وليد الشيخ رئيس قسم التعريفة وعمرو عيد مأمور التعريفة ورفيدة محمد وخالد عبد العزيز مأموري تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد البنا رئيس الوردية.



وبتفتيش حقائبهما، تبين وجود مبلغ 100 ألف جنيه مع كل راكب منهما مخبأة بين طيات ملابسهما.



من جانبه، قرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 4 و5 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.