الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:17 م
«الجيزة» توافق على إنشاء خزان مياه ومحطة رفع لأهالي البراجيل
دعاء جابر
dostor.org/2023998
وافق اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، على تخصيص جزء من أرض مشتل البراجيل الكائن بجوار ترعة الحفرية بالبراجيل، والتابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل، بمساحة 2000 م2 (40م×50م)، لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإنشاء خزان مياه شرب سعة 6000 م3، ومحطة رفع لتحسين الضغوط بمناطق البراجيل والصفطاوي وأرض اللواء.
جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي الشهري لمحافظة الجيزة، بحضور اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ لشئون المدن والمراكز، واللواء محمد رأفت همام السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير المساعد للمحافظ.