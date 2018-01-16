القاهرة : الأربعاء 17 يناير 2018
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الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:06 م

طبيب البيت الأبيض: قوى «ترامب» العقلية جيدة

ترامب
ترامب
وائل خورشيد
dostor.org/2023996

أعلن طبيب الرئيس الأمريكي دونالدر ترامب بالبيت الأبيض، أن صحة الرئيس في حالة «ممتازة» وهو ما زال مناسبًا للقيام بمهامه، مشيرًا إلى أنَّ «ترامب» نفسه طلب أن يتم إجراء فحص حول قواه العقلية لكي يضحد الإدعاءات حول عدم لياقته.

وقال الطبيب روني جاكسون: «صحة الرئيس الشاملة ممتازة»، مضيفًا: «كان أداء القلب خلال فحصه الجسدي جيدًا جدًا، ولا يزال يتمتع بصحة جيدة»، مشيرًا إلى أنه قد يحتاج إلى فقدان ما يقرب من 10 إلى 15 بوند وأن يحسن من الريجيم الخاص به.

وكشف جاكسون خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي هو من طلب أن يتم إجراء اختبار حول صحته العقلية، وتابع جاكسون أنه لم يجري ذلك الاختبار لأنه لم يوصى به في البروتوكول الطبي.

وتابع الطبيب: «أنا أراه كل يوم، ومطلقًا ليس لدي أي قلق حول قدره المعرفية أو وظائفه العصبية»، لافتًا إلى أن كل البيانات تشير إلى أن الرئيس ترامب يتمتع بصحة جيدة، وسيبقى كذلك خلال فترة رئاسته.

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