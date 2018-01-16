كل يغني على ليلاه.. بعضهم أتى لـ«الحسين» للذكر والآخر للرزق

يشهد محيط مسجد الحسين بحي الأزهر زحامًا شديدًا قبيل احتفال الطرق الصوفية بذكرى مولد الحسين بن علي رضي الله عنه، حيث أتى المريدون والمحبون من كل أنحاء مصر، وما جمعهم هو حب حفيد النبي صلى الله عليه وسلم.



ويقيم المحتفلون بالمولد في ساحة مسجد الحسين سبع ليالٍ، يأكلون ويشربون ويبيتون بالقرب من الإمام، وقد اختلفت طرقهم في الاحتفال، منهم من تجده هائما يسبح ويذكر الله ويصلي على النبي، ومنهم من ينشد ومنهم من يوزع الطعام على من حوله.



كريم عبدالعظيم، شاب في العشرين من عمره، يمسك بأكواب الشاي يسقيها للوافدين على منطقة الحسين للاحتفال بالمولد، بمجرد الحديث معه تدرك أنه شاب جامعي مثقف يدرس بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، بالفرقة الثانية.



جاء من محافظة بني سويف، ليدرس بالجامعة لكن بسبب ضيق حال أسرته وكثرة المصاريف الدراسية الخاصة به، قرر العمل في مجالات مختلفة، آخرها كان عامل بناءً لكنه تركها لضيق وقته، وعدم قدرته على الالتزام بمواعيد عمل ثابتة بسبب الدراسة.



«كريم» يدرس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في الفرقة الثانية، وقرر العمل ببعض الأعمال الحرة التي يديرها بنفسه حتي لا يتقيد بمواعيد عمل، وكان أول مشاريعه هو العمل بائعًا للشاي خلال ليلة المولد والسبع ليال السابقة له.