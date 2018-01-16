القاهرة : الثلاثاء 16 يناير 2018
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الثلاثاء 16/يناير/2018 - 10:39 م

عاجل.. عبدالله آل ثاني يغادر الإمارات إلى الكويت

شيخ عبد الله بن علي
شيخ عبد الله بن علي آل ثاني
وائل خورشيد
dostor.org/2023986

غادر الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، اليوم، دولة الإمارات متجهًا إلى الكويت، بعد يومين من اتهامه لها باحتجازه، حسب ما قال نجله لوكالة أنباء "فرانس برس".
وكان عبد الله بن علي، نشر الأحد الماضي، تسجيل فيديو يقول فيه إنه محتجز في الإمارات، التي حلّ عليها ضيفًا من قبل، مضيفًا: «أخاف أن يحصل لي مكروه ويلقون باللوم على قطر».

وقال نجله الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، إن «والده في طائرته إلى الكويت حاليًا برفقة ابنتيه الاثنتين»، مضيفًا: «بعد وصوله الكويت والاطمئنان على صحته سيقرر إما العودة إلى قطر أو السفر للعلاج بالخارج».

وظهر الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني في أغسطس 2017 بصفته وسيطًا على خط الأزمة بين قطر وجاراتها في الخليج، بعد أن قطعت الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة علاقاتهم مع الدوحة في يونيو الماضي.

ونفت الإمارات احتجاز الشيخ عبد الله رغمًا عنه، وأفادت وكالة أنباء الإمارات أنه حل ضيفا في البلاد بناءً على طلبه.

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