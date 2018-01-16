مساعد وزير النقل: افتتاح ٣ مشروعات بتكلفة ١.٢ مليار جنيه الإثنين

قال الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، إن الوزارة سوف تفتتح مجموعة من الطرق والكباري الإثنين المقبل في محافظة بني سويف.



وأضاف شعت في تصريحات لـ"الدستور"، أن من المشروعات ازدواج طريق سوهاج – قنا الصحراوي بطول 140 كيلو متر وتكلفة 350 مليون جنيه، وطريق الفرافرة – عين دلة، المدرج ضمن المشروع القومي للطرق، الواحات البحرية.



وأوضح مساعد وزير النقل، أن مشروع عين دالة و6 أكتوبر الواحات تم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بهم من شهور، وطريق المنيا - الشيخ فضل – رأس غارب بطول 55 كم وتكلفة 423 مليون جنيه.