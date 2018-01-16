«شعت»: زيادة تذاكر القطارات خلال ١٠ أيام والمواطن هو المستفيد

قال الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، إنه تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بزيادة أسعار تذاكر القطارات، والتى تمثلت فى رفع سعر القطارات المكيفة ما بين ١٥ إلى ٥٠٪‏.



وأضاف «شعت» فى تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن هناك بعض القطارات التي سيتم تطبيق زيادة عليها ما بين ٤٠٪‏ و٣٠٪‏، لافتًا إلى أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، سوف يقوم بالتصديق على المقترح، قبل أن يتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا للتصديق عليه.



وأكد مساعد وزير النقل أن القرار الرسمي بالزيادة سيكون يوم ٢٦ يناير القادم، لافتا إلى أن المواطن هو المستفيد من زيادة سعر التذكرة.





