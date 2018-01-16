بالصور.. أبطال «جدو نحنوح» في العرض الخاص

بعد مرور 100 عام علي ميلاده.. منزل «عبدالناصر» ببني مر قارب على الانهيار

بعد مرور 100 عام على ميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وما زال منزله كما هو لم يتغير، بعد أن هجره الأهل وتركه المسؤولون أمام عوامل الزمن تقتص من حوائطه وجدرانه، حتى قاربت على الانهيار بعد أن ...