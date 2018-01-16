القاهرة : الأربعاء 17 يناير 2018
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الثلاثاء 16/يناير/2018 - 10:24 م

بالصور.. أبطال «جدو نحنوح» في العرض الخاص

بالصور.. أبطال «جدو
أمير محمد خالد - عدسة: هادي كرم
dostor.org/2023977

حرص أبطال فيلم جدو نحنوح على حضور العرض الخاص للفيلم بسينما مول رمسيس هيلتون بوسط البلد وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع الجمهور، كما قاموا بعمل اللقاءات الصحفية والتليفزيونية.

ومن أبطال الفيلم الذي حرصوا على الحضور الفنانين مدحت تيخة ومصطفى أبوسريع وياسر الطوبجى ومحسن منصور وإيمان سيد وطاهر أبو ليلة ومايان صلاح واللبنانية نانيتا، تأليف جوزيف فوزى، وإنتاج أيمن يوسف ومحمد يوسف، وإخراج سيف يوسف.

بالصور.. أبطال «جدو نحنوح» في العرض الخاص
بالصور.. أبطال «جدو نحنوح» في العرض الخاص
بالصور.. أبطال «جدو نحنوح» في العرض الخاص
بالصور.. أبطال «جدو نحنوح» في العرض الخاص
بالصور.. أبطال «جدو نحنوح» في العرض الخاص
بالصور.. أبطال «جدو نحنوح» في العرض الخاص
بالصور.. أبطال «جدو نحنوح» في العرض الخاص
بالصور.. أبطال «جدو نحنوح» في العرض الخاص
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