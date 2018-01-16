«صحة أسوان» تبدأ في استخراج البطاقات المميكنة لمتداولي الأغذية

بدأت مديرية الشئون الصحية بأسوان، في استخراج الشهادات الصحية المميكنة لمتداولي الأغذية لأول مرة للحد من تزوير الشهادات الصحية التى تستخرج لهم.



ويشمل القرار ناقلي الأغذية أو العاملين فى المطاعم أو من يعملون فى نقل الأغذية وتصنيعها وتجهيزها وبيعها ومطابخ الجامعات والمدارس الداخلية ومطابخ المستشفيات والمصانع وسائقي ومندوبي نقل الأغذية بالسيارات.



وتتميز هذه الشهادات الصحية المميكنة بأنه لا يمكن تزويرها لاحتوائها على علامة مائية على الوجهين، وتستخرج بواسطة ماكينة خاصة، كما أنها لا تتعرض للتمزق مثل الشهادات الورقية السابقة.