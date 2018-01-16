القاهرة : الأربعاء 17 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
02:59 م

«السيسى» يبحث مع أمين «التعاون الإسلامى» سبل تكثيف التعاون الإفريقي العربى
02:17 م

معاون مباحث عين شمس يرفض مليون جنيه رشوة من متهم لتهريبه
11:05 ص

«ابتزاز جنسى» يكشف الطالب «الخسيس» بأسيوط بعد تلقيه «علقة ساخنة»

07:54 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 18
05:38 ص

بالصور.. وائل جسار يتألق في حفل غنائي لأبناء الجنسيات العربية بالقاهرة
04:58 ص

دراسة: ممارسة الجنس تُحسّن من الأداء الوظيفي

01:50 ص

بابا الفاتيكان يصل تشيلى في مستهل جولة تشمل بيرو
12:35 ص

اليوم.. محاكمة 7 من الإخوان فى «تصنيع مفرقعات بالمعادى»
12:11 ص

بالصور.. تكريم أحمد فهمى فى ندوة «الدستور»
09:03 م

وزيرة الثقافة: أولوياتى إنجاح معرض الكتاب ونشر الوعى بحلايب
07:36 م

«جمال الآخر».. هيكل يكشف أسرار عبدالناصر الشخصية
05:52 م

روسيا تتهم أمريكا بعرقلة عملية السلام في إيران وكوريا الشمالية
حوادث
الثلاثاء 16/يناير/2018 - 10:06 م

والدة «فتاة حدائق القبة»: «الكلب أكل بنتي في 5 دقايق»

والدة «فتاة حدائق
حسام التمساح
dostor.org/2023971

استعجلت نيابة حدائق القبة، بإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، تقرير الطب الشرعي لجثة فتاة تبلغ من العمر «5 سنوات» لقيت مصرعها عقب هجوم كلب ضال عليها، ونهشها إلى أن فارقت الحياة.

استمعت النيابة لأقوال والدة الطفلة التي كشفت أنَّها انتقلت بصحبة زوجها للعمل في أحد الجراجات في منطقة سكة الوايلي، إذ يعمل زوجها سايس سيارات، وتساعده في العمل.

وأضافت أنَّه في يوم الواقعة دخلت إلى الاستراحة من تعب اليوم، وكانت ابنتها معها في الغرفة، إلا أنَّها استغرقت في النوم، فخرجت طفلتها للعب خارجًا، ولم تستيقظ إلا على أصوات صراخها.

وأشارت إلى أنَّها هرولت إلى طفلتها لترى الكلب وهو ينهش صغيرتها، وكان قد فقأ عينيها وأخرج أحشاءها، فحملتها وزوجها إلى المستشفى، ولكنها كانت فارقت الحياة، قائلة «الكلب أكل بنتي في 5 دقايق».

تلقى اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من مستشفى المنشية يفيد بوصول «مريم كريم» (5 سنوات) في حالة حرجة، إثر تعرضها للنهش من قبل حيوان، ودلت التحريات أن الطفلة خرجت للعب خارج المنزل، في أثناء استغراق والدتها في النوم، فهجم عليها كلب، ومزّق جسدها ووجهها وأكل قطعًا منها، ما أسفر عن وفاتها.

موضوعات متعلقة

ننشر أقوال والدة طفلة لقيت مصرعها عقب هجوم كلب ضال عليها

النيابة تأمر بسرعة التحريات فى واقعة وفاة طفلة عقرها كلب بالحدائق

«تورتة الخيانة» تقتل يوسف على يد عشيقة والده بالجيزة

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

معاون مباحث عين شمس يرفض مليون جنيه رشوة من متهم لتهريبه

منذ حوالي 13 ساعة

«ابتزاز جنسى» يكشف الطالب «الخسيس» بأسيوط بعد تلقيه «علقة ساخنة»

منذ يوم

اليوم.. محاكمة 7 من الإخوان فى «تصنيع مفرقعات بالمعادى»

منذ يومين

ضبط 3 عناصر من «الإرهابية» فى حملة القليوبية

منذ يومين

«الإدارية العليا» تؤيد قرار حبيب العادلى بتجديد البطاقة الشخصية كل 7 سنوات

منذ يومين

تأجيل إعادة محاكمة مرسي و27 آخرين في «اقتحام السجون» لـ15 فبراير

الآن

طاهر النونو: ضغوط خارجية تُعرقل تطبيق المصالحة الفلسطينية.. وسلمنا جميع أوراقنا إلى القاهرة

«الوطنية للانتخابات»: التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

عاجل.. مقتل الإرهابي عبد الله القلاف في السعودية (صور)

أمريكا تجمد 65 مليون دولار مساعدات لمنظمة «أونروا»

الأكثر قراءة

والدة «فتاة حدائق القبة»: «الكلب أكل بنتي في 5 دقايق»

«خلصناها بأمر الله».. تفاصيل 10 ساعات تحقيق مع محافظ المنوفية

مفاجأة.. حقل ظهر يُهدد بسحب كأس العالم من قطر

الكشافة الكنسية تودع القائد كيرلس نادي

ألبومات الصور

مدد يا حسين

بعد مرور 100 عام علي ميلاده.. منزل «عبدالناصر» ببني مر قارب على الانهيار

نقل تمثال رمسيس الثاني إلى البهو العظيم في المتحف الكبير

زيارة السيسي لمدينة السادات بالمنوفية وافتتاح مشروعات تنموية

نجم الساعة

ضبط 750 هاربًا من أحكام قضائية بأسوان

ads
الأكثر قراءة

والدة «فتاة حدائق القبة»: «الكلب أكل بنتي في 5 دقايق»

«خلصناها بأمر الله».. تفاصيل 10 ساعات تحقيق مع محافظ المنوفية

مفاجأة.. حقل ظهر يُهدد بسحب كأس العالم من قطر

الكشافة الكنسية تودع القائد كيرلس نادي

كشكول

نائب عن شمال سيناء يكشف تفاصيل معاناة طلاب الجامعات

مدير إدارة الحسنة: سـيناء «خـارج الخـدمة» فى الثانوية العامة الجديدة

تعيين 61 خريجا بدرجة "معيد" في "هندسة القاهرة"

الشيخ محمد موسى:11 ألف طالب سيناوى يدرسون فى 102 معهد أزهرى

"جامعة مصر" تُحرًك مستشفى "سعاد كفافي" الميداني إلى وسط سيناء

ads
منوعات

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى العام

عشق الجسد دايم.. نجمة «قراصنة الكاريبى» تكشف سر نساء مصر القديمة

أسباب عرض أول فيلم سينمائي بالسعودية في قاعة مؤقتة

المثقف

بالأسماء.. الفائزون في انتخابات التجديد النصفي لـ«الناشرين المصريين»

ولاد الكار

محمد صادق: البورصة لا تعمل بمعزل عن قطاعات الاقتصاد

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: يومك سعيد

الصحة

دراسة تكشف أفضل وقت في اليوم لتناول القهوة

الدستور على فيسبوك
ads