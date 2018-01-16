والدة «فتاة حدائق القبة»: «الكلب أكل بنتي في 5 دقايق»

استعجلت نيابة حدائق القبة، بإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، تقرير الطب الشرعي لجثة فتاة تبلغ من العمر «5 سنوات» لقيت مصرعها عقب هجوم كلب ضال عليها، ونهشها إلى أن فارقت الحياة.



استمعت النيابة لأقوال والدة الطفلة التي كشفت أنَّها انتقلت بصحبة زوجها للعمل في أحد الجراجات في منطقة سكة الوايلي، إذ يعمل زوجها سايس سيارات، وتساعده في العمل.



وأضافت أنَّه في يوم الواقعة دخلت إلى الاستراحة من تعب اليوم، وكانت ابنتها معها في الغرفة، إلا أنَّها استغرقت في النوم، فخرجت طفلتها للعب خارجًا، ولم تستيقظ إلا على أصوات صراخها.



وأشارت إلى أنَّها هرولت إلى طفلتها لترى الكلب وهو ينهش صغيرتها، وكان قد فقأ عينيها وأخرج أحشاءها، فحملتها وزوجها إلى المستشفى، ولكنها كانت فارقت الحياة، قائلة «الكلب أكل بنتي في 5 دقايق».



تلقى اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من مستشفى المنشية يفيد بوصول «مريم كريم» (5 سنوات) في حالة حرجة، إثر تعرضها للنهش من قبل حيوان، ودلت التحريات أن الطفلة خرجت للعب خارج المنزل، في أثناء استغراق والدتها في النوم، فهجم عليها كلب، ومزّق جسدها ووجهها وأكل قطعًا منها، ما أسفر عن وفاتها.



