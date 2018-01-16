«التحالف العربي»: صاروخ الحوثيين استهدف مناطق مدنية

قال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنَّ الصاروخ الذي أطلقته الميليشيات الحوثية اليوم على منطقة جازان استهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.



ولفت المالكي، إلى أنَّ إطلاق الصاروخ على جازان يثبت استمرار النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية بقدرات نوعية.



وتمكنت قوات الدفاع الجوي السعودية، من تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي على جازان من الأراضي اليمنية.



ويعتبر هذا الصاروخ، هو الثالث الذي تعترضه السعودية خلال أيام؛ حيث أعلن التحالف، يومي الخميس والجمعة الماضيين، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه نجران.