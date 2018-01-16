القاهرة : الأربعاء 17 يناير 2018
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الثلاثاء 16/يناير/2018 - 10:02 م

«التحالف العربي»: صاروخ الحوثيين استهدف مناطق مدنية

العقيد الركن تركي
العقيد الركن تركي المالكي
وائل خورشيد
dostor.org/2023968

قال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنَّ الصاروخ الذي أطلقته الميليشيات الحوثية اليوم على منطقة جازان استهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

ولفت المالكي، إلى أنَّ إطلاق الصاروخ على جازان يثبت استمرار النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية بقدرات نوعية.

وتمكنت قوات الدفاع الجوي السعودية، من تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي على جازان من الأراضي اليمنية.

ويعتبر هذا الصاروخ، هو الثالث الذي تعترضه السعودية خلال أيام؛ حيث أعلن التحالف، يومي الخميس والجمعة الماضيين، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه نجران.

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