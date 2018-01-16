تغريم شاهدى إثبات فى «فض رابعة».. وتأجيل المحاكمة 11 يومًا

أجَّلَت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة- اليوم- بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع- مرشد "الإخوان الإرهابية" و738 متهمًا آخرين فى القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 27 يناير؛ لاستكمال سماع الشهود.



وقررت المحكمة 2 من شهود الإثبات مبلغ ألف جنيه؛ لعدم حضورهما جلسة اليوم، وكذلك تغريم المتسبب بعدم حضور باقى الشهود ذات المبلغ.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.



وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، اتهامات عديدة، من بينها: "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".

