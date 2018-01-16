السجن المشدد 5 سنوات للمتهم فى «خلية الزيتون الإرهابية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 5 سنوات، على المتهم "سامح محمد" في القضية المعروفة بـ"خلية الزيتون الإرهابية".



ويواجه المتهم عدة تهم؛ منها "إنشاء وإدارة وتولي زعامة جماعة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".