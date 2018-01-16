النيابة تأمر بحبس قاتل ابنه فى مصر القديمة

أمر المستشار محمد الطمباري، رئيس نيابة مصر القديمة، بحبس المتهم بإطلاق النار على ابنه بسبب خلافات أسرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبتشريح جثة المجني عليه، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شاب على يد والده.



وبالانتقال والفحص؛ تبين مصرع "محمد. ا" على يد والده، بعدما أطلق عليه طلقات نارية من سلاح آلي؛ إثر نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى مشاجرة، ردَّ خلالها الشاب على والده، وسبَّه؛ فاستل الأب سلاحا آليًّا خاص به، وأطلق عليه 7 طلقات أودت بحياته في الحال.



وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ لمباشرة التحقيق، والتي أصدرت قراراتها المتقدمة.