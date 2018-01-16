القاهرة : الثلاثاء 16 يناير 2018
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الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:22 ص

«الإحصاء»: 46.8% زيادة في كمية الإنتاج من الغاز الطبيعى خلال 13 عامًا

الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
dostor.org/2023095

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع كمية الإنتاج من الغازات الطبيعية مـن 21.3 مليون طـن متري إلى 31.3 مليون طن مترى بنسبة زيادة قدرها 46.8% خلال الفترة «2002-2003 - 2015-2016»، وفقًا لدراسة أجراها الجهاز عن مستقبل الطاقة في مصر.

وكشفت نتائج الدراسة عن ارتفاع كمية الاستهلاك المحلى من الغازات الطبيعية من 21 مليون طـن متري إلى 36.8 مليون طن مترى بنسبة زيادة قدرها 75.1%، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد بنسبة زيادة قدرها 30.8% خلال الفترة موضوع الدراسة، وتأتي مصر فى المرتبة الثالثة فى استهلاك الغاز الطبيعي بنسبـة 11.8% من إجمالي استهلاك الدول العربية، وبنفـس المرتبـــة بنسبة 12.6% من إجمالى استهلاك مجموعة دول الأوابك عام 2015.

وفيما يخص المنتجات البترولية، انخفضت كمية الإنتاج من المنتجات البترولية من 28.9 مليون طن متري إلى 27.1 مليون طن متري، بنسبة انخفاض قدرها 6.3% خلال الفترة ذاتها.

وفي المقابل ارتفعت كمية الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية من 21.5 مليون طن مترى إلى 39.4 مليون طـن مترى بنسبة زيادة قدرها 83.3%، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد بنسبة زيادة قدرها 36.8 % خلال الفترة ذاتها.

وبينت الدراسة أن كمية الصادرات البترولية قدرت بحوالي 20.4 مليـون طن متري عـام 2003-2004 ثم أخذت في الارتفاع إلى أن بلغت 32.8 مليون طن متري عام 2007-2008 بنسبة زيادة قدرها 60.8%، ومن ثم انخفضت إلى 17.4 مليون طن متري عام 2015-2016 بنسبة انخفاض قدرها 47%، بينما ارتفعت كمية الواردات البترولية من 2.3 مليون طن متري إلى 24.9 مليـون طن مترى خلال الفترة «2003-2004- 2015-2016» بنسبة زيادة قدرها 983.5%.

كما ارتفعت قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بنسبة 205.5% خلال الفترة «2005-2006 - 2012-2013»، ثم انخفضـت بنسبة قدرها 60.2% خلال الفترة «2012-2013-2015-2016»، تماشيًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي.

بينما انخفضت نسبة دعم الغـاز والمنتجات البتـرولية من إجمالى قيمة الدعم الكلي من 84.7% إلى 36.8%، كما انخفضت نسبة دعـم الغاز والمنتجات البتـروليـة من إجمالي قيمـة الإنفاق العام من 23.3% إلى 5.9% خلال الفترة «2011-2012- 2015-2016».

أما بالنسبة للطاقة الكهربائية، ارتفع إجمالى كمية كلا مـن الطاقة الكهربائية المـولدة والمستهلكة بنسبة 109.3%، 108.5% على الترتيب خلال الفترة «2002-2003- 2015-2016»، حيث تمثل قطاعات المنازل والصناعة والمرافق والإنارة العامة حوالي 79% من إجمالي كمية استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر عام 2015-2016.

كما ارتفعت كمية الصادرات من الطاقـة الكهربائية، حيث كانت 959 جيجـا واتساعة عام 2002-2003 وبلغت 1679 جيجا واتساعــة 2011-2012 بنسبة زيادة قدرها 75.1%، وانخفضت الي 747 جيجا وات ساعة عام 2015-2016 بنسبة انخفاض قدرها 55.5%، بينما انخفضت كمية الواردات من الطاقة الكهربائية من 179 جيجـا واتساعـة عام 2002-2003 إلى 54 جيجا واتساعة عام 2015-2016 بنسبة انخفاض قدرها 69.8%.

وارتفعت قيمة دعم الطاقة الكهـربائيـة من 2.4 مليار جنيه عام 2002-2003 إلى 28.9 مليار جنيه عام 2015-2016، وتحتل مصر المرتبة الثـانية فى كمية الطاقة الكهربائية المولدة والمستهلكة بنسبة 16.0 %، 16.2% من إجمالى الدول العربية، وبنفس المرتبة بنسبة 17.7%، 18.2% من إجمالي مجموعة دول الأوابك عـام 2015 على الترتيب.

وارتفعت قيمة قطــاع الطاقة في الناتــج المحلى من 48 مليار جنيه إلى 224.6 مليار جنية بنسبة 367.9% خلال الفترة «2002-2003 ـ 2015-2016».

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