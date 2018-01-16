القاهرة : الثلاثاء 16 يناير 2018
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الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:21 ص

غدًا.. بدء الدراسة فى معهد محاماة حلوان بالنقابة العامة

غدًا.. بدء الدراسة
الحسين عبيد
dostor.org/2023093

يبدأ غدًا الأربعاء، أول أيام الدراسة بمعهد محاماة نقابة حلوان، بقاعة الحريات بمقر النقابة العامة، لجميع محامى الجدول العام، تحت رعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال إسماعيل طه، عضو العامة، إنه تم تجهيز قاعة الحريات على أكمل وجه استعدادا لبدء الدراسة واستقبال كافة محامين فرعيات القاهرة الكبرى، مضيفا أنه تولي متابعة وإشراف إحضار الأجهزة الصوتية بالقاعة والتأكد من وضعها وتشغيلها دون خلل لتوضيح الأصوات خلال المحاضرة.

وأوضح طه أنه تمت مخاطبة وزير العدل للتواصل مع رؤساء المحاكم الابتدائية لانتداب بعض القضاة للتدريس وكذا مخاطبة النائب العام ووزير الداخلية، بالإضافة إلى الشهر العقاري ومصلحة الطب الشرعي وجامعة حلوان لتخصيص دكاترة وأساتذة لإلقاء المحاضرات، وذلك بالتنسيق مع النقابة الفرعية.

وأشار عضو العامة إلى أنه سيستمر فتح باب تلقي الاشتراكات حتى قضاء 12 محاضرة، على أن يتم غلق الباب بعد ذلك الموعد، مؤكدا السعي لتقديم أفضل الخدمات والرعاية للزملاء.

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