تضامن الدقهلية: توزيع 350 بطانية وكرتونة مواد غذائية على الأسر المحتاجة

أعلنت أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، تسليم 350 بطانية وكرتونة مواد غذائية للأسر الأولي بالرعاية بقرية ميت شريف مركز المنزلة.



وقالت «النادري» إن عملية التوزيع جرت بالتنسيق بين إدارة المنزلة الاجتماعية والجمعية الخيرية بالقرية على الحالات الأولى بالرعاية، ضمن معونة الشتاء، وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة، وذلك إيمانًا بأهمية توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى.



وأشارت وكيل وزارة التضامن إلى أن التوزيع يأتي طبقًا للأبحاث الاجتماعية على الحالات، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.