أسوان: إطلاق تطبيق «أندرويد» للمدينة الجديدة للتواصل مع المواطنين

أطلق جهاز مدينة أسوان الجديدة، تطبيق أندرويد، تيسيرًا على المواطنين لمعرفة جميع الأخبار المتعلقة بالمدينة من تيسيرات، ومشروعات جديدة، وخدمات، وإعلانات لحجز قطع الأراضي والوحدات السكنية وغيرها.



صرح بذلك المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية المدينة، في بيان للوزارة، موضحًا أنه يتم تحميل البرنامج من جوجل بلاى، وتتضمن قائمة البرنامج عددا من الاختيارات: (أخبار المدينة - إعلانات المدينة من تيسيرات ومشروعات طرح – صور - مشروع الشريط النهرى – موقف مشروع الإسكان الاجتماعي (ما تم ويجري إنهاؤه وتسليمه وطرحه) - مشروعات المدينة الجارية والمنتهية والتى تم افتتاحها).



وأضاف رشاد: يتضمن البرنامج تقديم خدمة العملاء للتواصل مع المواطنين، حيث يقوم المواطن بتسجيل بياناته، والبريد الإليكتروني الخاص به، واستفساره، وسيتم الرد عليه فورًا، كما يتضمن البرنامج أيضًا خريطة المدينة على موقع جوجل إرث، مضيفًا أن التطبيق يهدف للتواصل مع المواطنين وإعلامهم بجميع الأخبار والتطورات المتعلقة بالمدينة، وسرعة الرد على استفسارات وطلبات العملاء فورًا.