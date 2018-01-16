القاهرة : الثلاثاء 16 يناير 2018
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الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:17 ص

بدء التعامل على ملفات الحاجزين المتقدمين على الإعلان التاسع لبرنامج الاجتماعي

مصطفى مدبولى، وزير
مصطفى مدبولى، وزير الإسكان
محمد إبراهيم
dostor.org/2023083

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التعامل على ملفات الحاجزين المتقدمين على الإعلان التاسع لبرنامج الإسكان الاجتماعي، حيث تم منذ أيام الاستعلام الميداني عن طلبات الحاجزين المقبولين، بالمدن التي لا يوجد بها أولويات للتخصيص، على كل من بيانات السكن والعمل للحاجز وشريكه، تمهيدًا للتخصيص وإنهاء إجراءات التمويل والتعاقد للمقبولين منهم.

وأوضحت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وفق بيان للوزارة، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلنت في الرابع والعشرين من يوليو الماضي عن حجز وحدات سكنية في مراحل التشطيب على مستوى 75 مدينة ومركزا في 22 محافظة، وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام 81525 مواطنا.

وقام 79573 منهم بتسجيل طلب الحصول على وحدة سكنية على البوابة الإليكترونية للصندوق، المخصصة للحجز، وبناء عليه قام الصندوق بمراجعة عدد الطلبات المقبولة ومقارنتها بعدد الوحدات المتوافرة بكل مدينةمركز لتحديد المناطق التي سيتم التعامل عليها بشكل فوري، حيث تم بالفعل إرسال 12518 طلبا للحاجزين المقبولين بالمدن التي لا يوجد بها أولويات للتخصيص، والتي بلغ عددها 46 مدينةمركز على مستوى 18 محافظة، لشركات الاستعلام المتعاقد معها الصندوق، لإجراء الاستعلام الميداني على كل من بيانات السكن والعمل للحاجز وشريكه (إن وجد).

وأكدت مى عبد الحميد أنه فيما يخص باقي المدنالمراكز التي تم الإعلان عنها ضمن الإعلان التاسع فيوجد عدد 19 مدينةمركز في مراحل التشطيب، وذلك على مستوى عشر محافظات وهي: قلين (محافظة كفر الشيخ) - كفر الزيات (محافظة الغربية) - جرزا القطوري (محافظة الجيزة) - الفيوم الجديدة وشدموه (محافظة الفيوم) - المنيا الجديدة (محافظة المنيا) - أخميم الجديدة (محافظة سوهاج) - الوقف ونقادة ونجع حمادي وقوص (محافظة قنا) - أرمنت والطود وإسنا وإسنا الدير وإسنا الشغب (محافظة الأقصر) - سفاجا ومرسى علم (محافظة البحر الأحمر) - الفرافرة (محافظة الوادي الجديد).

يأتي ذلك بالإضافة إلى 7 مدن على مستوى 6 محافظات يزيد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة وهي: 6 أكتوبر (محافظة الجيزة) - حى عتاقة (محافظة السويس) - الخانكة (محافظة القليوبية) - فاقوس (محافظة الشرقية) - كفر الدوار (محافظة البحيرة ) - أسوان الجديدة (محافظة أسوان).

كما يوجد 3 مدن لم يتقدم عليها أحد وهي دمشقين (محافظة الفيوم) - أبو رديس (محافظة جنوب سيناء) - سيوه (محافظة مطروح)، وعليه فإن الأمر يتطلب الانتهاء من جاهزية الوحدات وإجراء ترتيب للأولويات المعلن عنها، والمعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر من بداية العام الحالي، حيث سيتم خلال هذه الفترة الانتهاء من تخصيص وحدات المرحلة الثانية لمدينة السادس من أكتوبر لحاجزى الإعلان السابع (مدينة دهشور) ووحدات حاجزى الإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء).

وأفادت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن من لديه أي تظلم أو استفسار من حاجزى الصندوق عليه أن يتواصل مع مركز الاتصالات (على الأرقام الحالية وهي 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي) أو من خلال البوابة الاليكترونية للصندوق (www.mff.gov.eg) للتعرف على حالة الطلب الخاصة به.

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