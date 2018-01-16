«حماس»: تنفيذ قرارات «المركزي الفلسطيني» الاختبار الحقيقي

أكدت حركة «حماس»، اليوم الثلاثاء، أن الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من قرارات هو في الالتزام بتنفيذها فعليًا على الأرض.



وحثت الحركة، في بيان صحفي للناطق باسمها فوزي برهوم، على وجوب «وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي».



ورأت الحركة ضرورة، أن يكون في مقدمة ذلك «ترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2011 (للمصالحة الداخلية) والتصدي لمتطلبات المرحلة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال».



وكان المجلس المركزي الفلسطيني، دعا، مساء أمس الإثنين، إلى تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل والعمل على الانتقال من مرحلة «سلطة الحكم الذاتي» إلى مرحلة الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال.



جاء ذلك في ختام دورة اجتماعات عقدها المجلس المركزي، الذي يعد ثاني أهم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، في مدينة رام الله على مدار يومين بناء على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وخصصت الاجتماعات لبحث الرد الفلسطيني على الإعلان الأمريكي الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إلى جانب تعثر عملية السلام.



يشار إلى أن اجتماعات المجلس المركزي عقدت دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتان رفضتا دعوة رسمية لحضور الاجتماعات رغم أنهما ليستا أعضاء في منظمة التحرير.