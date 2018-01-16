الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:16 ص
غدًا.. «والى» تشهد توقيع بروتوكول بين صندوق الإدمان وجامعة عين شمس
ولاء جمال
dostor.org/2023081
تشهد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدًا الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وجامعة عين شمس - مركز الطب النفسي.
ويهدف البروتوكول لتوفير العلاج لمرضى الإدمان المصابين بفيروس نقص المناعة " الإيدز " إضافة إلى توفير الخدمات العلاجية للحالات الحرجة من مرضى الإدمان، بحضور رئيس جامعة عين شمس وممثلي عن الأمم المتحدة والفنانة يسرا.