القاهرة : الثلاثاء 16 يناير 2018
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الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:15 ص

ندوة إرشادية للوقاية من مرض إنفلونزا الطيور بالمنصورة

ندوة إرشادية للوقاية
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2023080

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية، ندوة إرشادية بإدارة مركز المنصورة الصحية لـ"الوقاية من إنفلونزا الطيور والذبح الآمن والتربية المنزلية الآمنة والتعرف على أعراض المرض وكيفية انتشاره".

وحاضر فى الندوة الدكتور عوض أحمد والدكتورة منى طلبة، وتم شرح طرق الذبح الآمن والوقاية من مرض إنفلونزا الطيور، وكيفية التخلص الآمن من النافق وتحصين الطيور ضد هذا المرض وأعراض المرض في الإنسان وكيفية التعامل معه.

يذكر أن الدكتور عبدالمنعم المنجى مدير عام مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، شدد على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية بالقرى والمدن، وذلك لنشر التوعية الصحية والحد من انتشار الأمراض.

ندوة إرشادية للوقاية من مرض إنفلونزا الطيور بالمنصورة
ندوة إرشادية للوقاية من مرض إنفلونزا الطيور بالمنصورة
ندوة إرشادية للوقاية من مرض إنفلونزا الطيور بالمنصورة
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