القاهرة : الثلاثاء 16 يناير 2018
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الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:15 ص

رئيس مركز دير مواس يتفقد المخابز ويحرر 17 محضرًا للمخالفين

رئيس مركز دير مواس
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2023078

تابع المهندس على غلاب رئيس مركز ديرمواس بالمنيا، العمل بالمخابز البلدية، على مستوى المركز، للوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل وإنتاج خبز مطابق للمواصفات من حيث جودة ووزن رغيف الخبز.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن رئيس المركز أجرى جولة تفتيشية مفاجأة، يرافقه إدارة تموين ديرمواس، والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية، حيث تم المرور على 18 مخبزًا وتحرير 17 محضرًا نقص وزن يتراوح ما بين 10 جرامات في الرغيف الواحد.

ووجه رئيس المركز أصحاب المخابز والعاملين به بالتعامل الأمثل مع المواطنين والحفاظ على جودة المنتج والاهتمام بنظافة المكان وتهويته.

كما استكمل رئيس المركز جولته بتفقد الحالة العامة داخل مستشفى ملوى العام للاطمئنان على أحوال المرضى والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمستشفى، والتأكد من توافر الأمصال وأكياس الدم والمستلزمات الطبية وجميع الأدوية بالصيدليات، كما تابع رئيس المركز انتظام سير العمل وتواجد الأطباء والتأكد من تقديم الخدمة المناسبة بجميع الأقسام والعيادات الخارجية والحضانات.

رئيس مركز دير مواس يتفقد المخابز ويحرر 17 محضرًا للمخالفين
رئيس مركز دير مواس يتفقد المخابز ويحرر 17 محضرًا للمخالفين
رئيس مركز دير مواس يتفقد المخابز ويحرر 17 محضرًا للمخالفين
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