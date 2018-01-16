القاهرة : الثلاثاء 16 يناير 2018
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الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:13 ص

وصول بطلة ومخرج كليب «بص أمك» لـ«جنوب الجيزة» لنظر أول جلسات محاكمتها

ليلى عامر بطلة كليب
"ليلى عامر" بطلة كليب "بص أمك"،
ندي حمدي
dostor.org/2023076

وصلت "ليلى عامر" بطلة كليب "بص أمك"، و"سمير. أ" مخرج ومنتج الكليب، والفنان "مجدى. ع"، إلى محكمة جنوب الجيزة، وسط حراسة أمنية مشددة؛ لنظر أول جلسات محاكمتهم في اتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور.

يذكر أن نيابة جنوب الجيزة، حددت جلسة محاكمة المتهمين بشأن الكليب الذي أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة، أمام محكمة الجنح؛ لمحاكمتهم، في اتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور، وخدش الحياء العام، ونشر مقطع فيديو تضمن إيحاءات جنسية، وذلك بجلسة اليوم الثلاثاء.

وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المطربة المغمورة ليلى عامر، بطلة كليب "بص أمك"، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة.

وقال مقدم البلاغ، إن هذا الكليب يحتوي على العديد من الإيحاءات الجنسية، من خلال اسم الأغنية "بص أمك" الخارج عن الآداب العامة، ما يؤدي إلى هدم الأخلاق ونشر الرذيلة، وهذا ما يعتبر خدشًا للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور طبقا لنص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات.

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