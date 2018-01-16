ضبط جرار يُلقى مخلفات صرف فى ترعة بأبوقرقاص بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، عن ضبط جرار زراعي بمقطورة كسح يُلقي حمولته من مخلفات صرف صحي داخل مجرى مائي (ترعة العجايبى) والمخصص لري الأراضي الزراعية، بما يخالف قرار المحافظ بمنع إلقاء أي مخلفات على جانب الطريق أو داخل أى مجرى مائى أو العبث بمقدرات الشعب.



وقال العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، إنه تم التحفظ على الجرار والمقطورة المخالفة تطبيقًا للقانون بحيث لا يتم تسليمهما للمخالف إلا بعد سداد الغرامة المالية الموقعة عليه وصدور قرار النيابة العامة والذي يقضى بتسلمه السيارة، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي شخص القيام بأعمال تلوث البيئة وفى حالة ضبطه سيتم التعامل معه بكل حزم إعلاءً للمصلحة العامة.



كان عصام البديوى محافظ المنيا، قد قرر فرض غرامة قدرها 15 ألف جنيه تورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة على أي سيارة أو وسيلة نقل من أي نوع تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف وغيرها بجوانب الطرق وفى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها.