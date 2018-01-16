إطلاق اسم الشهيد أحمد فايز على مدرسة أسيوط الثانوية بنات

وافق المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على إطلاق اسم شهيد على إحدى المدارس بمدينة أسيوط.



وأشار المحافظ إلى أنه وافق على إطلاق اسم الشهيد "أحمد فايز إبراهيم عبدالحافظ" والذي استشهد في واقعة الواحات، على مدرسة أسيوط الثانوية بنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط.



وأكد الدسوقي حرص المحافظة على تكريم أسماء الشهداء وإطلاق أسمائهم على مدارس بمحل إقامتهم تكريمًا لدمائهم الذكية وتخليدًا لذكراهم العطرة وتضحياتهم، وحتى تكون أسمائهم محفورة في ذاكرة الأجيال القادمة على مر العصور، موضحًا أن كل أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسطرو بدمائهم الذكية تاريخًا مشرفًا للوطن هم فخر لنا جميعًا.