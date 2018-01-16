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عالم
الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:09 ص

أضرار بطائرات مدنية نتيجة الاشتباكات فى مطار معيتيقة الليبى

أضرار بطائرات مدنية
أضرار بطائرات مدنية
وكالات
dostor.org/2023072

أصيبت 3 طائرات مدنية في مطار معيتيقة بأضرار وصفت بالطفيفة، فيما تعرضت طائرة رابعة لأضرار فادحة، حسب صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خالد سويسي، المدير التجاري بشركة الخطوط الإفريقية، إن «الشركة قررت وقف الرحلات الجوية لمدة ثلاثة أيام مع احتمال تمديدها بسبب إصابة أربع طائرات تابعة للشركة جراء الاشتباكات العنيفة التي يشهدها محيط مطار معيتيقة شرق طرابلس».

وأوضح سويسي أن الأضرار التي لحقت بالطائرات التابعة لشركة الخطوط الإفريقية تتمثل في إصابات «طفيفة لحقت بطائرة من طراز (إيرباص A330) وطائرة شحن من طراز (A300) وطائرة ( A319) وسيتم نقلهن إلى مطار طرابلس الدولي، أما الطائرة (A320) فإن الشركة لن تتمكن من نقلها من مطار معيتيقة بسبب الأضرار البليغة التي طالتها».

وذكر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن ثلاث طائرات مدنية تم نقلها أمس من مطار معيتيقة، شرق العاصمة إلى مطار طرابلس الدولي، الواقع جنوب المدينة.

وكان هذا المطار الرئيس قد تعرض لكارثة عام 2014 بسبب اقتتال عنيف حوله تسبب في تدمير عدد كبير من الطائرات الرابضة على أرضيته، وإحراق منشآته تماما في نهاية المطاف.

أضرار بطائرات مدنية نتيجة الاشتباكات فى مطار معيتيقة الليبى
أضرار بطائرات مدنية نتيجة الاشتباكات فى مطار معيتيقة الليبى
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