القاهرة : الثلاثاء 16 يناير 2018
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الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:08 ص

سقوط «زلزال المخدرات» في قبضة «أمن القاهرة»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مصطفى حربى - هديرمصطفى
dostor.org/2023070

ضبط رجال مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، تاجر هيروين من الشرقية، اتخذ وكرًا إجراميًا في منطقة القطامية، لترويج المخدرات على عملائه في القاهرة.

وردت معلومات إلى اللواء غالب مصطفى، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة مفادها أن «أحمد.ي»، 39 عامًا، عاطل وشهرته «الزلزال»، مقيم بالعاشر من رمضان بالشرقية يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة قسم شرطة القطامية مكانًا لتجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال استقلاله السيارة رقم 180812 ملاكي الشرقية ماركة هيونداى فيرنا ملكه.

وعثر بحوزة المتهم على كمية من مسحوق الهيروين وزنت 150 جرامًا، ومبلغ مالي 150 جنيهًا.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته.

أمر اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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