القاهرة : الثلاثاء 16 يناير 2018
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«ابتزاز جنسي» يكشف الطالب «الخسيس» بأسيوط بعد تلقيه «علقة ساخنة»

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الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:05 ص

«ابتزاز جنسي» يكشف الطالب «الخسيس» بأسيوط بعد تلقيه «علقة ساخنة»

«ابتزاز جنسي» يكشف
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2023065

تعدى ثلاثة أشخاص على طالب؛ بعد ابتزازه لإحدي الفتيات؛ مستغلا "فيديو جنسي لها".

وترجع أحداث الواقعة، إلى تَلَقِّي اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الجامعي بوصول "م. ح. أ"- طالب، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسد وجروح في الوجه واليدين.

وبسؤال المصاب؛ اتهم كل من "م. م. أ" مؤهل متوسط، و"م. ع. أ" طالب- تم ضبطهما- و"س. ج. ح"، هارب، وآخرين- جارٍ تحديدهم- مقيمين غرب البلد دائرة القسم، بالتعدي عليه وإحداث إصابته واحتجازه، واصطحابه بسيارة لأحد المنازل بناحية تقسيم مصنع سيد- دائرة القسم، وإكراهه على التوقيع على عدة إيصالات أمانة.

وبمواجهة المشكو فى حقهما الأول والثانى؛ أقرَّا بارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم الأول بوجود علاقة عاطفية بين المصاب وابنة خالته "إ. ف. أ" وقام بتصويرها، وتهديدها بالصور؛ محاولا ابتزازها؛ الأمر الذى دعاه للاتفاق مع الثانى والثالث على استدراج المجنى عليه، وارتكاب الواقعة؛ لمنعه من مواصلة تهديده وابتزازه لابنة خالته.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة وضبط باقى المتهمين، وجارِ العرض على النيابة؛ لتباشر التحقيقات.

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